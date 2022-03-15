أوكرانيا تهدف إلى إنشاء 9 ممرات إجلاء إنسانية اليوم الثلاثاء

قالت السلطات الأوكرانية، إنها تأمل من جديد في إنقاذ المزيد من المدنيين من الهجوم العسكري الذي تشنه روسيا، وذلك من خلال إنشاء تسعة ممرات إجلاء إنسانية، اليوم الثلاثاء.

ومن بين ما تأمل أوكرانيا في تحقيقه، محاولة متجددة لإخلاء مدينة ماريوبول الساحلية المحاصرة، الواقعة في جنوب شرق البلاد.

وقالت نائبة رئيس الوزراء، إيرينا فيريشوك، إن هناك قافلة تحمل أطنانا من المساعدات، تحاول الوصول مجددا من بيرديانسك، الواقعة على بعد نحو 70 كيلومترا، إلى المدينة التي عانت أضرارا فادحة.

وكانت ثمة أنباء أفادت أمس الاثنين بتمكن عدد كبير من المدنيين من الفرار من ماريوبول، وذلك لأول مرة منذ أن بدأ القصف الروسي المكثف على المدينة، إلا أن هناك قافلة للمساعدات فشلت في الدخول إلى هناك.

وتعد النقاط المحورية الأخرى، اليوم الثلاثاء، - إلى جانب ماريوبول - شمال شرق العاصمة كييف، ومنطقتي سومي وخاركيف في شمال شرق أوكرانيا.