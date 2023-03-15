ضبط 3 أشخاص يسرقون الهواتف المحمولة في الزيتون والأميرية

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ألقت مباحث القاهرة القبض على 3 لصوص نفذوا 12 واقعة سرقة هواتف بأسلوب الخطف بمنطقتي الزيتون والأميرية.

بدأت الواقعة عندما تمكن قسم شرطة الزيتون من ضبط شخص - مقيم بدائرة قسم المطرية، عقب خطفه هاتف محمول من مواطن حال سيره بدائرة القسم مستخدمًا دراجته النارية.

وبمواجهة المتهم اعترف بمزاولته نشاطًا إجراميًا تخصص في سرقة الهواتف بأسلوب "الخطف" واعترف بارتكاب 9 وقائع سرقة بذات الأسلوب، وتم بإرشاده ضبط الهواتف المستولى عليها لدى عميليه "سيئ النية"، وتم ضبطهما.

كما تمكن قسم شرطة الأميرية من ضبط شخصين -لأحدهما معلومات جنائية- عقب خطفهما هاتف محمول من مواطن حال سيره بدائرة القسم.

وبمواجهتهما اعترفا بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة الهواتف المحمولة من المواطنين بأسلوب الخطف.

وعُثر بحوزتهما على هاتفين محمولين من متحصلات واقعتين سرقة، ودراجة نارية "بدون لوحات" المستخدمة في ارتكاب وقائع السرقة، وباستدعاء المجني عليهم تعرفوا على المضبوطات واتهموهما بالسرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.