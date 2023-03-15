مسئول سعودي: استئناف العلاقات الدبلوماسية مع إيران لا يعني أننا حليفان

قال مسئول سعودي، إن استئناف المملكة العلاقات الدبلوماسية مع إيران لا يعني أنهما حليفان، وذلك بحسب ما أوردته فضائية «سكاي نيوز عربية»، في خبر عاجل لها، نقلًا عن وكالة «رويترز» للأنباء.

وذكر المسئول في تصريحات لـ«رويترز»، مساء الأربعاء، أن اليمن والإعلام ودور الصين، أصعب القضايا في المحادثات مع إيران، مضيفًا أن «الاتفاق النووي الإيراني لم يكن على مائدة البحث في بكين».

وأكد أن الصين لها نفوذ على إيران، معقبًا: «للصين نفوذ على إيران، وإذا لم تلتزم طهران بالاتفاق فستجد صعوبة في تفسير ذلك».

ويحدد بيان إعادة استئناف العلاقات السعودية-الإيرانية، الذي أعلن عنه يوم الجمعة، فترة شهرين للجانبين السعودي والإيراني، لاستئناف العلاقات رسميًا وإعادة فتح البعثات الدبلوماسية.

وينهي الاتفاق قطيعة دبلوماسية مستمرة منذ سبع سنوت بين البلدين، مشيرًا إلى «تعهد كل جانب احترام سيادة الطرف الآخر، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية له».