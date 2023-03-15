 رئيس وزراء باكستان: السياسات الحكيمة للحكومة عكست مسار مخاطر وفاء البلاد بالتزاماتها - بوابة الشروق
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رئيس وزراء باكستان: السياسات الحكيمة للحكومة عكست مسار مخاطر وفاء البلاد بالتزاماتها

د ب أ
نشر في: الأربعاء 15 مارس 2023 - 8:58 م | آخر تحديث: الأربعاء 15 مارس 2023 - 8:58 م

أكد رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، اليوم الأربعاء، أن السياسات الحكيمة لحكومته عكست مسار المخاطر الوشيكة بشأن تقصير باكستان في الوفاء بالتزاماتها الدولية، وفقا لراديو باكستان الحكومي.

وذكرت قناة جيو نيوز الباكستانية، أن آراء رئيس الوزراء تتعارض مع وجهات نظر أكثر من 10 اقتصاديين يعتقدون أن باكستان تواجه خطرا متجددا من الركود وسط أزمة سياسية واقتصادية متفاقمة وتأخير في إحياء برنامج الإنقاذ التابع لصندوق النقد الدولي.

وفشلت باكستان، التي تعاني من ضائقة مالية، في الوفاء بالعديد من المواعيد النهائية لتأمين الأموال لتفادي التخلف عن السداد خلال الأشهر القليلة الماضية، الأمر الذي أثار مخاوف من أن باكستان قد تضطر إلى التوقف مؤقتا عن سداد الديون.

وقال رئيس الوزراء - الذي تولى السلطة في أبريل من العام الماضي- لوفد من مجلس محرري الصحف الباكستانية في إسلام أباد أن الحكومة الائتلافية تبذل جهودا شاملة لإخراج الاقتصاد من "المستنقع" السائد ووضع البلاد في طريق التنمية والازدهار.

وتحتاج باكستان لتمويل من أجل إنعاش اقتصادها البالغ حجمه 350 مليار دولار وتخفيف النقص المنتشر وإعادة بناء احتياطياتها من العملات الأجنبية.


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