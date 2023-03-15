كوريا الشمالية تؤكد إطلاق صاروخين باليستيين

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أكدت كوريا الشمالية إطلاق صاروخين باليستيين "أرض-أرض" في تدريبات إطلاق تجريبية ، متعهدة "بإبادة العدو".

وأطلقت وحدة صواريخ تابعة للجيش الكوري الشمالي الصاروخين "في نظام متوسط المدى" الثلاثاء في جانجيون بمقاطعة هوانجهاي بجنوب البلاد، وفقا لما نقلته وكالة يونهاب للأنباء عن وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية الرسمية.

كان الجيش الكوري الجنوبي قد أفاد بأن بيونج يانج أطلقت صاروخين باليستيين قصيري المدى باتجاه بحر الشرق وحلقا لمسافة 620 كيلومترا.

وجاء الإطلاق الصاروخي غداة بدء كوريا الجنوبية والولايات المتحدة تدريبات عسكرية مشتركة منتظمة تسمى درع الحرية.

وقالت وكالة الأنباء المركزية إن بيونج يانج "ستقضي بالتأكيد على العدو" إذا قاتل جيشها ضد عدوها وتعهدت بـ"القيام بواجبها في الهجوم بالنيران بالكامل في أي وقت" من خلال تكثيف التدريب على الهجوم بالذخيرة الحية.