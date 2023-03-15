تونس وإندونيسيا تبحثان التعاون الثنائي

بحث وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج نبيل عمّار، مع السفير زهيري مصراوي سفير إندونسيا لدى تونس، عددا من مشروعات التعاون الثنائي والاستحقاقات القادمة بين البلدين.

جاء ذلك - وفقا لبيان صادر عن الخارجية التونسية اليوم الثلاثاء، خلال استقبال نبيل عمّار، زهيري مصراوي سفير إندونسيا لدى تونس.

وأكد وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، روابط الأخوة التاريخية بين بلاده وإندونيسيا والمستوى المتميز الذي بلغته علاقات التعاون الثنائي بينهما.

من جانبه، جدد سفير إندونيسيا لدى تونس عزم بلاده على المضي قدما في تطوير مجالات التعاون مع تونس وتنويعها.