وزيرة البيئة: أجرينا تقييما للأثر البيئي لمجمع مصانع الأسمدة الأزوتية

قالت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، إن الوزارة أجرت تقييم الأثر البيئي لمجمع مصانع الأسمدة الأزوتية (الذي تم افتتاحه اليوم).

وأضافت خلال افتتاح مجمع مصانع الأسمدة الأزوتية بمجمع النصر للكيماويات الوسيطة بمدينة العين السخنة، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، أن الوزارة منحت شركة النصر موافقة بيئية للتوسعات.

وأوضحت أن الأدخنة (التي شوهدت تنبعث من المجمع خلال فيلم تسجيلي عُرض خلال الفعاليات) ليست مخالفة للمعايير البيئية، لكنها عملية تنفيث، مشددة على أهمية ترشيد استخدام الطاقة باعتبار أن خفض الحرارة المستخدمة يكون الاستهلاك أقل للطاقة.

ولفت إلى إعادة تدوير المياه في دورة المغلقة ما يساهم في ترشيد استخدام المياه ويضمن معالجتها.

ويضيف مجمع الأسمدة الفوسفاتية والمركبة بالمنطقة الصناعيةفي العين السخنة، 6 كيانات جديدة للصرح العملاق ويتنوع إنتاج مصانع الأسمدة الأزوتية الجديدة مصنــع إنتــاج الأمونيا بطاقة 400 ألف طن سنويا، ومصنع إنتــاج اليوريا السائلة بطاقة 300 ألف طن سنويا، ومصنع إنتاج اليوريا المحببة بطاقة 300 ألف طن سنويا، إلى جانب مصنع إنتاج حامض النيتريك بطاقة 165 ألف طن سنويا، ومصنع إنتاج نترات النشادر بطاقة 200 ألف طن سنويا، ومصنع إنتاج نترات النشادر الجيرية للمرة الأولى في مصربطاقة 300 ألف طن سنويا.

وتم تنفيذ مصانع الأسمدة الأزوتية بمجمع الأسمدة الفوسفاتية بالعين السخنة، بواسطة تحالف شركتي بتروجيت المصرية وتيسن جروب الألمانية.