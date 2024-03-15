شيرين رضا تكشف تعرضها للخيانة من صديقتها وزوجها: كنت في سن صغيرة جدا

كشفت الفنانة شيرين رضا، عن تعرضها لخيانة مزدوجة من أقرب صديقاتها وزوجها السابق.

ورفضت خلال لقاء مع برنامج «العرافة» المذاع على شاشة «النهار» مساء الجمعة، الإفصاح عن هوية زوجها الذي تعرضت معه للخيانة، سواء كان من زواجها الأول أو الثاني، مكتفية بالقول إنها كانت حينها في «سن صغيرة جدا».

من جهتها، علقت الإعلامية بسمة وهبة، على الواقعة قائلة إن: «الزوجين تارجت، واحد فنان مشهور ونجم النجوم! والثاني ملياردير!».

واتهمت الفنانة شيرين رضا؛ صديقتها بالتسبب في الخيانة وليس زوجها، مؤكدة أن خيانة الصديقة تختلف عن خيانة الزوج حسب اعتقادها، قائلة: «وجع الخيانة واحدة لكن بتفرق خانك مع مين! أنا مثلا مش بتخض لما بسمع الراجل خان لأني واقعية، لكن لو خان مع واحدة غريبة مش زي لو خان مع صاحبتك، هنا بيكون الوجع أكبر».

واعترفت بأن زوجها هو من كشف لها خيانتهما، حيث أخبرها بما حدث لكي لا تستمر في تلك الصداقة.

وأكدت أن خيانة صديقتها لم تكن السبب الوحيد للانفصال من زوجها، بل كانت هناك أسباب أخرى أدت إلى ذلك القرار، موضحة أن صديقتها ليست منتمية للوسط الفني، بل كانت «صديقة عمرها» وتربطها بها علاقة قوية.