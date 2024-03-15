الرئاسة الفلسطينية: شن إسرائيل عملية عسكرية في رفح استكمال لجرائم التهجير

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حذرت الرئاسة الفلسطينية، اليوم الجمعة، من قرار الحكومة الإسرائيلية القيام بعملية عسكرية في رفح جنوب قطاع غزة، ما يعني ارتكاب "مجزرة جديدة" واستكمالا لجرائم التهجير في حق السكان.

وقالت الرئاسة في بيان نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا"، إن "أي عملية عسكرية في رفح تعني ارتكاب مجزرة جديدة، واستكمال جرائم التهجير بحق أبناء شعبنا".

وطالبت "بسرعة تدخل الإدارة الأمريكية والمجتمع الدولي، وتحمل مسؤولياتهم لمنع مثل هذا العدوان الخطير الذي يضاعف من معاناة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة"، وفقا لوكالة الأناضول.

وجددت الرئاسة الفلسطينية "التأكيد على موقفها الرافض وبشكل قاطع، لمنع وقوع أي تهجير"، وقالت إن "ذلك خط أحمر".

وأشارت في بيانها إلى "ضرورة وقف العدوان، وانسحاب جيش الاحتلال من قطاع غزة، وإلزام إسرائيل بتطبيق قرارات الشرعية الدولية".

وفي وقت سابق الجمعة، أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تصديقه على "خطط العملية العسكرية" المحتملة في رفح جنوب قطاع غزة، رغم التحذيرات الدولية.

وقال المكتب في بيان اطلعت: "صدّق رئيس الوزراء نتنياهو على خطط للقيام بعملية عسكرية في رفح، والجيش الإسرائيلي يستعد لها عملياتيا ولإجلاء السكان"، دون مزيد التفاصيل.

وسبق للعديد من الدول تحذير إسرائيل من الإقدام على شن عملية عسكرية في رفح حيث يوجد أكثر من 1.4 مليون فلسطيني، وفق التقارير الدولية.