 قرعة هادئة لدور الثمانية في دوري المؤتمر الأوروبي

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أجريت اليوم الجمعة قرعة دور الثمانية والدور قبل النهائي لبطولة دوري المؤتمر الأوروبي لكرة القدم.

وأسفرت قرعة دور الثمانية، التي أقيمت بمقر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) في مدينة نيون السويسرية عن المواجهات التالية:

كلوب بروج البلجيكي ضد باوك اليوناني.

أولمبياكوس اليوناني ضد فناربخشه التركي.

أستون فيلا الإنجليزي ضد ليل الفرنسي.

فيكتوريا بلزن التشيكي ضد فيورنتينا الإيطالي

وتقام جولة الذهاب لدور الثمانية يوم 11 نيسان/أبريل القادم بملاعب بروج وأستون فيلا وأولمبياكوس وفيكتوريا بلزن، فيما تجرى جولة الإياب بعدها بأسبوع بملاعب باوك وفناربخشه وليل وفيورنتينا.

وأوقعت قرعة الدور قبل النهائي الفائز من أستون فيلا وليل مع الفائز من أولمبياكوس وفناربخشه، فيما يلتقي الفائز من لقاء فيكتوريا بلزن وفيورنتينا مع الفائز من مباراة بروج وباوك.

وتجرى جولة الذهاب في المربع الذهبي للبطولة في الثاني من أيار/مايو المقبل، بينما تقام جولة الإياب بعدها بأسبوع.

ومن المقرر أن تقام المباراة النهائية للبطولة يوم 29 أيار/مايو في العاصمة اليونانية أثينا.