شعبة الدواجن: ارتفاع نسبة النفوق بالمزارع إلى 20% وزيادة الأسعار بسبب المتحور الجديد‎!‎

كشف الدكتور عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن باتحاد الغرف التجارية، عن زيادة نسبة النفوق في المزارع ‏بشكل كبير؛ نتيحة تحور أحد الأمراض الوبائية التي تصيب الدواجن في شكل جديد مقاوم للأدوية المستخدمة في ‏العلاج. ‏

وأشار خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج «صناع القرار» المذاع عبر شاشة «صدى البلد» مساء الخميس، إلى ‏ارتفاع نسبة النفوق في المزارع من 5 إلى 20% مسببة حدوث قفزة في الأسعار، منوها أن معهد صحة الحيوان ‏بصدد إنتاج لقاح جديد لمواجهة المتحور الجديد في القريب العاجل. ‏

وأوضح أن انخفاض سعر الدولار إلى 50 جنيها من شأنه أن يؤثر بشكل إيجابي على تراجع أسعار الأعلاف، مشيرا ‏إلى أنه من المفترض أن ينخفض سعر العلف إلى مستويات ما قبل ديسمبر الماضي، أي 22 ألف جنيه بدلا من 26 ‏ألف جنيه حاليا. ‏

وتوقع أن يؤدي ذلك الانخفاض إلى تراجع أسعار الدواجن في المزرعة إلى 60 جنيها، لافتا أن الأسعار تتراوح حاليا ‏بين 101 و 105 جنيهات، مشددا من جانبه على ضرورة حدوث انخفاضات في أسعار الدواجن والبيض خلال أسبوعين أو 3 ‏على أقصى تقدير. ‏

ولفت إلى ارتفاع سعر بيض المائدة إلى 147 جنيها؛ نتيجة عدم دخول دورات جديدة، موضحا أن السعر المفترض ‏‏120 جنيها.‏