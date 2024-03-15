شعبة الدواجن: ارتفاع نسبة النفوق بالمزارع إلى 20% وزيادة الأسعار بسبب المتحور الجديد‎!‎

كشف الدكتور عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن باتحاد الغرف التجارية، عن زيادة نسبة النفوق في المزارع بشكل كبير؛ نتيحة تحور أحد الأمراض الوبائية التي تصيب الدواجن في شكل جديد مقاوم للأدوية المستخدمة في العلاج.
وأشار خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج «صناع القرار» المذاع عبر شاشة «صدى البلد» مساء الخميس، إلى ارتفاع نسبة النفوق في المزارع من 5 إلى 20% مسببة حدوث قفزة في الأسعار، منوها أن معهد صحة الحيوان بصدد إنتاج لقاح جديد لمواجهة المتحور الجديد في القريب العاجل.
وأوضح أن انخفاض سعر الدولار إلى 50 جنيها من شأنه أن يؤثر بشكل إيجابي على تراجع أسعار الأعلاف، مشيرا إلى أنه من المفترض أن ينخفض سعر العلف إلى مستويات ما قبل ديسمبر الماضي، أي 22 ألف جنيه بدلا من 26 ألف جنيه حاليا.
وتوقع أن يؤدي ذلك الانخفاض إلى تراجع أسعار الدواجن في المزرعة إلى 60 جنيها، لافتا أن الأسعار تتراوح حاليا بين 101 و 105 جنيهات، مشددا من جانبه على ضرورة حدوث انخفاضات في أسعار الدواجن والبيض خلال أسبوعين أو 3 على أقصى تقدير.
ولفت إلى ارتفاع سعر بيض المائدة إلى 147 جنيها؛ نتيجة عدم دخول دورات جديدة، موضحا أن السعر المفترض 120 جنيها.