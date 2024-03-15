151 طن مساعدات لقطاع غزة من الإمارات تصل مطار العريش

هبطت 3 طائرات قادمة من دولة الإمارات العربية المتحدة، الساعات الأخيرة في مطار العريش الدولي بشمال سيناء.

وقال مصدر في محافظة شمال سيناء إن المطار استقبل 3 طائرات من دولة الإمارات العربية المتحدة تحمل على متنها 151 طنًا من المساعدات الغذائية والإغاثية والطبية لصالح قطاع غزة.

أكد المصدر أن إجمالي المساعدات الإغاثية المقدمة من الإمارات لصالح قطاع غزة بلغت 16 ألفًا و233 طنًا، لافتا إلى وصول 183 طائرة مساعدات من الإمارات إلى مطار العريش منذ اندلاع حرب غزة، إضافة إلى سفينتي شحن تحملان المساعدات المتنوعة للقطاع، وسفينة ثالثة عبارة عن مستشفى عائم في ميناء العريش البحري.

وبلغ عدد الطائرات التي وصلت إلى مطار العريش منذ 12 أكتوبر الماضي 674 طائرة تحمل مساعدات من عدة دول عربية وأجنبية ومنظمات إقليمية ودولية، من بينها 549 طائرة حملت أكثر من 15 ألف طن من المساعدات المتنوعة ومواد الإغاثة إلى قطاع غزة مقدمة من 50 دولة عربية وأجنبية ومنظمة إقليمية ودولية، بجانب 125طائرة حملت وفودا رسمية وتضامنية زارت معبر رفح ومخازن المساعدات بالعريش والجرحى الفلسطينيين في مستشفيات شمال سيناء.