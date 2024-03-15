شيخ الأزهر: عدم ورود اسم العدل بالقرآن لا يعني أنه ليس من أسماء الله الحسنى

قال الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، إنَّ التعريف اللغوي لـ«العدل» أنه تصرُّف المالك فيما يملك.



وأضاف خلال مقابلة مع برنامج «الإمام الطيب» عبر شاشة «dmc»، وعُرضت الجمعة: «المالك حين يتصرف في ملكه إذا ثبت له الملك أولًا، فهذا هو العدل».



وأشار إلى أنَّ الاسم الإلهي «العدل» يعني أن الله سبحانه وتعالى يتصرف في ملكه بما يريد.



وأوضح أن اسم العدل لم يرد في القرآن الكريم، لكن هذا لا يعني أنه لا يعد اسمًا من أسماء الله الحسنى.



ونوه الطيب، بأن اسم «العدل» مُثبت في القرآن الكريم وفي السنة النبوية، مشيرًا إلى أنه في بعض الأحيان يكون التعبير عن الشيء بتخضيم نقيضه وترويع السامعين منه.



ولفت إلى أن هناك 271 آية بالقرآن الكريم تتضمن مشتقات الظلم، ما يفسِّر أن الله عز وجل لم يحرم على نفسه شيئًا إلا الظلم، مستشهدًا بقوله سبحانه: «يا عبادي إني حرّمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا أو لا تتظالموا».





