السوداني خلال استقباله رئيس الأساقفة: الحكومة العراقية حريصة على حماية حقوق مختلف المكونات

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أكد رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني اليوم السبت حرص الحكومة على التواصل مع مختلف المكونات وحماية حقوقهم وضمان تمثيلهم واحترام الحقوق والحريات.

وجدد السوداني خلال استقباله اليوم السبت رئيس أساقفة العراق والكويت والأردن وفلسطين ولبنان للأقباط الأرثوذكس الأنبا أنطونيوس والوفد المرافق له "تأكيد اعتزاز الحكومة العراقية بالمكون المسيحي في العراق والسعي لإعادة أبنائه إلى بلادهم، وتمكنيهم من تأدية دورهم الوطني مع بقية المكونات الأخرى"، بحسب بيان للحكومة العراقية.

وقال إن العراق قطع شوطاً كبيراً في ترسيخ الاستقرار، من خلال تقديم الخدمات وتحسين المستوى المعيشي للمواطنين، وتأهيل البنية التحتية في مختلف المناطق والمحافظات".

وأضاف أن الحكومة أطلقت اليوم مشاريع خدمية مهمة في منطقتي سنجار وسهل نينوى، تخدم جميع أبناء المكون المسيحي وباقي المكونات في تلك المناطق.

من جانبه، ثمن أعضاء الوفد المسيحي اهتمام الحكومة العراقية وحرصها وتواصلها مع جميع مكونات الشعب العراقي خصوصاً أبناء الطائفة المسيحية والإشادة بالإستقرار الذي حققته الحكومة من خلال مسار التنمية والبناء الذي يصب بمصلحة جميع العراقيين.