شهدت الأجواء موجة من الطقس الربيعي المبكر مع ارتفاع متواصل لدرجات الحرارة، ورغم ما يبعثه ذلك الجو من انتعاش الأزهار وإتاحة المجال للتنزه خارج المنزل، إلا أنه يتسبب في خروج أسراب النمل الأبيض من مخابئها لتنتقل في أسراب ضخمة، حيث تشير الأنباء إلى توجه النمل الأبيض من الساحل الشمالي لسائر المحافظات المصرية، مهددا بقدومه الأبواب وإطارات النوافذ الخشبية التي تتغذي عليها تلك الكائنات.

وتسرد جريدة "الشروق" نصائح هامة للتعامل مع ظاهرة النمل الأبيض المدمر للخشب وكيفية حماية أثاث المنزل من أسراب النمل، وفقا لما ذكرته وكالة حماية البيئة الأمريكية وموقعي رنتكيل وويكي هاو.

• كيف نميز النمل الأبيض؟

يجب تمييز النمل الأبيض الطائر، عن غيره من النمل لاتخاذ الإجراءت المناسبة لردع الآفة الحشرية إذ يتشابه كلا الجنسين، ولكن الفرق يمكن ملاحظته على أجنحة النمل الأبيض وهي متساوية الأطوال بينما النمل العادي يمتلك أجنحة أمامية أطول من الخلفية وأما عن قرون الاستشعار فهي مستقيمة لدى النمل الأبيض وتكون مائلة لدى النمل العادي.

• الفحص المستمر

ينبغي مع ورود أنباء أسراب النمل الأبيض التدقيق في أرجاء المنزل بحثا عن علامات غزو النمل الأبيض إذ تعمل تلك النملات قنوات مميزة داخل الأخشاب والتربة في البيوت الأرضية لتصنع طريقا نحو غذائها ويمكن فحص إطارات النوافذ والأبواب باستخدام المفك بحثا عن أي أنفاق صغيرة صنعها النمل.

• كيفية الوقاية

يعيش النمل الأبيض عادة في الأماكن الرطبة لذلك ينصح بتجفيف أي مواضع محتملة للرطوبة ويكون ذلك بتهوية المنزل جيدا باستخدام المراوح وتجنب فتح النوافذ التي قد يدخل النمل خلالها.

وينبغي أيضا التخلص من أي مصادر ماء قرب البيت في حالة الطوابق الأرضية من السكن ومع ذلك يجب التخلص من القمامة المتكدسة إذ أنها تشكل غذاء للنمل الأبيض وقد يتسرب منها لأبواب المنازل.

ويُنصح أصحاب الشقق الأرضية والفيلات بإزاحة طين الحديقة بعيدا عن الأبواب والنوافذ إذ يُفضل النمل الأبيض الإقامة بتلك الأماكن الرطبة.

• مواد منزلية للوقاية

توجد بعض المواد المنزلية السهلة التي تردع جيوش النمل الأبيض وتقتله دون الإضرار بصحة سكان المنزل، ومن أشهر تلك المواد الصبار الذي يتم دهان الأخشاب به وهو قادر على إعاقة حركة النمل الأبيض وكذلك يمكن استخدام الماء المالح أو خليط زيت الزيتون بالخل بنسبة 4 إلى 1 وكليهما مواد منفرة للنمل الأبيض.

وفي حالة التعرض لغزو النمل الأبيض والرغبة في مبيد حشري منزلي ينصح باستخدام زيت البرتقال لرشه على الأركان المتضررة وهو آمن على البشر وقاتل للنمل الأبيض.

• معالجة الأثاث المتضرر

قد يصيب النمل الأبيض قطع ثمينة من الأثاث المنزلي الخشبي وفي هذه الحالة ينصح بتعريض الأثاث المتضرر للشمس لمدة ٨ ساعات إذ أن ذلك سيجففه ويجعله مكانا غير مناسب لإقامة النمل الأبيض ويمكن في حالة الضرر الشديد بالأثاث اللجوء لحقن القطعة الخشبية المطلوبة بمبيدات مخصصة للقضاء على الآفات الحشرية.