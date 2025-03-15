تداول أكثر من 51 ألف طن بضائع خلال 24 ساعة في ميناء دمياط

أكدت الهيئة العامة لميناء دمياط، أن الميناء استقبل خلال الـ24 ساعة الماضية، 13 سفينة، بينما غادرته 10 سفن أخرى، كما وصل إجمالي السفن الراسية بالميناء 34 سفينة.

وأوضحت الهيئة، في بيان اليوم السبت، أن حركة الصادر من البضائع العامة بلغت 39156 طنا، تشتمل على 10431 طن يوريا، و8700 طن أسمنت معبأ، و783 طن كلينكر، و19242 طن بضائع متنوعة.

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 11923 طنا، تشتمل على 2290 طن ذرة، و5600 طن قمح، و1145 طن حديد، و1246 طن خردة، و5240 عبارة عن رأس ماشية عجول تسمين، بإجمالي وزن 1642 طنا.

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 140819 طنًا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 81449 طنًا.

كما غادر قطار بحمولة إجمالية 1315 طن قمح، متجه إلى صوامع شبرا، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 3636 شاحنة.