إصابات في قصف للاحتلال وسط قطاع غزة

أصيب عدد من المواطنين، مساء اليوم السبت، جراء استهدافهم من قوات الاحتلال الإسرائيلي، وسط قطاع غزة.

وقصفت طائرة بدون طيار (درون) إسرائيلية مجموعة من الفلسطينيين أثناء جمعهم الحطب شرق قرية جحر الديك وسط القطاع، ما أدى لإصابة عدد منهم، بحسب وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية "وفا".

يذكر أن 12 فلسطينيا بينهم طفل وثلاثة مصورين صحفيين استشهدوا في قطاع غزة منذ صباح اليوم، ليرتفع عدد الشهداء الذين ارتقوا منذ دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في 19 يناير الماضي إلى 150 شهيدا.

وارتفعت حصيلة الشهداء في قطاع غزة منذ بدء العدوان الإسرائيلي في السابع من شهر أكتوبر 2023، إلى 48,543 شهيدا، بالإضافة إلى 111,981 جريحا، في حين لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.