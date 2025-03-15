كوبا: انقطاع الكهرباء يترك الملايين في الظلام

عانت كوبا من انقطاع ضخم للكهرباء، مساء الجمعة، مما أثر على العاصمة هافانا وأقاليم البلاد، وترك ملايين المواطنين في الظلام.

وقالت وزارة الطاقة والمناجم في كوبا إنه في حوالي الساعة الثامنة والربع مساء بالتوقيت المحلي حدث انقطاع في محطة "ديزميرو" الفرعية في ضواحي هافانا وتسبب في "فقدان كبير في توليد الكهرباء في غرب كوبا، وهو ما تسبب في تعطل منظومة الكهرباء الوطنية".

وقالت الوزارة على حسابها على موقع "اكس" إنها "تعمل على إعادة التيار الكهربائي".

وكانت شوارع هافانا مظلمة وخالية، وأتى الضوء فقط من نوافذ الفنادق التي لديها مولدات. كما تأثرت خدمة الإنترنت.

وقال لازارو جيررا، المدير بوزارة الكهرباء، عبر التلفزيون الوطني إنه يتم توليد الكهرباء بالفعل لدعم الخدمات الحيوية مثل المستشفيات.

وذكر بيان من اتحاد الكهرباء الكوبي صدر اليوم أن الاستراتيجية ستنشئ "أنظمة متناهية الصغر" سيتم توصيلها ببعضها البعض لاستعادة الكهرباء بالتدريج عبر البلاد. وتم تشغيل عدة أنظمة من هذا النوع بالفعل في أقاليم مثل جوانتانامو وسنتياجو ولاس توناس وبينار ديل ريو.

وأشار خبراء إلى أن انقطاعات الكهرباء جاءت نتيجة لنقص الوقود في محطات الطاقة والبنية التحتية القديمة. وتعمل معظم المحطات منذ ما يربو على 30 عاما.