ضبط مستودعين غاز بدمنهور لتصرفهما في 953 أسطوانة وتحرير 46 محضرا تموينيا في البحيرة

شددت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، على تكثيف الرقابة التموينية على الأسواق والمخابز والأنشطة التجارية، ومتابعة توافر السلع الأساسية، والتصدي لأي ممارسات احتكارية أو مخالفات تمس حقوق المواطنين.

وذكرت "عازر" في بيان صحفي اليوم، أن مديرية التموين والتجارة الداخلية بالبحيرة، برئاسة محمد هدية، وكيل وزارة التموين، وبالتنسيق مع جهاز حماية المستهلك، نفذت حملة تموينية مكبرة بمركز دمنهور، أسفرت عن:

ضبط مستودعين غاز لقيامهما بالتصرف في 953 أسطوانة غاز سعة 12.5 كجم.

تحرير 13 محضرا لعدم الإعلان عن الأسعار.

تحرير 9 محاضر لإنتاج خبز بلدي ناقص الوزن.

محضر للتصرف في 15 شيكارة دقيق بلدي مدعم.

5 مخالفات متنوعة بالمخابز.

كما أسفرت الحملة عن تحرير 7 محاضر لبدالين تموينيين لغلقهم في مواعيد العمل الرسمية، و9 محاضر لعدم وجود قائمة بيانات وعدم وجود سجل زيارات.

وأكدت محافظ البحيرة، استمرار الحملات الرقابية المكثفة على الأسواق وكافة الأنشطة التموينية؛ لضبط المخالفات والحفاظ على منظومة الدعم وضمان وصوله إلى مستحقيه.