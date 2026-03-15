 طائرة عسكرية كورية جنوبية تعيد 204 كوريين وأجانب من السعودية في ظل أزمة الشرق الأوسط
الأحد 15 مارس 2026 10:07 ص القاهرة
طائرة عسكرية كورية جنوبية تعيد 204 كوريين وأجانب من السعودية في ظل أزمة الشرق الأوسط

سول-د ب أ
نشر في: الأحد 15 مارس 2026 - 9:52 ص | آخر تحديث: الأحد 15 مارس 2026 - 9:52 ص

أعادت طائرة عسكرية كورية جنوبية، 204 مواطنين من المملكة العربية السعودية، حسبما قال مسئولون اليوم الأحد، في أول طائرة إجلاء باستخدام طائرة عسكرية منذ بدء الصراع في الشرق الأوسط أواخر الشهر الماضي.

وذكرت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء أن طائرة عسكرية تقل 204 كوريين وسبعة أجانب غادرت من الرياض أمس الأربعاء (بالتوقيت المحلي) ومن المتوقع أن تهبط في قاعدة سول الجوية في سيونجنام، جنوب العاصمة مساء اليوم الأحد.

وتأتي هذه العملية في الوقت الذي مازال فيه مواطنون كوريون جنوبيون عالقين في الشرق الأوسط بسبب اضطرابات الطيران في ظل تصاعد الصراع بين القوات الأمريكية-الإسرائيلية وإيران إلى حرب إقليمية أوسع نطاقا.

ويذكر أن من تم إجلاؤهم كانوا يقيمون في العراق والكويت والبحرين ولبنان والمملكة العربية السعودية قبل التوجه إلى الرياض لاستقلال الطائرة.

اخبار متعلقة


