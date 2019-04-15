الأمير تشارلز وزوجته كاميلا يزوران ألمانيا الشهر المقبل

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يزور ولي العهد البريطاني الأمير تشارلز، وزوجته كاميلا، ألمانيا الشهر المقبل.

وأعلنت السفارة البريطانية في برلين اليوم الاثنين، أن الزيارة ستُجرى خلال الفترة من 7 حتى 10 مايو المقبل، وستشمل مدن برلين ولايبتسيج وميونخ.

وبحسب بيان السفارة، فإن زيارة أمير ويلز ودوقة كورنوال تأتي بتكليف من الحكومة البريطانية للتعبير عن "تنوع العلاقات الألمانية-البريطانية وأهميتها المستمرة".

ومن المقرر أن يلتقي الأمير تشارلز الرئيس الألماني فرانك-فالتر شتاينماير في برلين. ويعتزم الأمير وزوجته لقاء رئيس حكومة ولاية بافاريا الألمانية، ماركوس زودر، على مأدبة في ميونخ.

وقال السفير البريطاني في برلين، سير سيباستيان وود: "بالطبع سيشارك الزوجان في فعاليات عامة، حتى يمكن لأكبر عدد من الأفراد رؤية الزوجين الملكيين شخصيا".

وبحسب البيانات، فإن أول زيارة قام بها النجل الأكبر للملكة إليزابيث الثانية لألمانيا كانت عام 1962، وزار البلاد أكثر من 30 مرة، بعضها زيارات خاصة.

وزارت كاميلا ألمانيا لأول مرة عام 2009.

يذكر أن تشارلز متزوج من كاميلا منذ عام 2005.