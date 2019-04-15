ارتفاع إيرادات «فيفندي» الفرنسية خلال الربع الأول

أعلنت مجموعة الإعلام والاتصالات الفرنسية "فيفندي"، اليوم الاثنين، زيادة إيراداتها خلال الربع الأول من العام الحالي بنسبة 10.7% إلى 3.46 مليار يورو مقابل 3.12 مليار يورو في الفترة نفسها من العام الماضي، وزادت الإيرادات بنسبة 5.7 % سنويا بعد وضع التغير في أسعار الصرف والمتغيرات الموسمية في الاعتبار.

يأتي ذلك في حين زادت إيرادات شركة "يونيفرسال ميوزيك" التابعة لمجموعة "فيفندي" بنسبة 22.9 % خلال الربع الأول من العام الحالي إلى 1.5 مليار يورو.

وتراجعت إيرادات شركة "قنال بلس جروب" التابعة للمجموعة الفرنسية بنسبة 3.6 % إلى 1.25 مليار دولار، وزادت إيرادات قطاع "هافاس" بنسبة 3.8 % خلال الفترة نفسها.