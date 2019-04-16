عمدة باريس: إخلاء القاطنين بمحيط كاتدرائية نوتردام خشية من انهيارها

قالت رئيس بلدية باريس، آن هيدالجو، إنه جار إخلاء القاطنين في محيط كاتدرائية نوترادم المشتعلة خشية من انهيارها.

وأضافت عمدة باريس، في تصريح نقلته فضائية «العربية»، مساء اليوم الاثنين، أن رجال الإطفاء متفائلون بإمكانية إنقاذ أبراج الكاتدرائية.

واندلع اليوم الاثنين، حريق هائل في كاتدرائية «نوتردام» التاريخية، التي تقع في قلب العاصمة الفرنسية باريس، وتعد من أبرز معالمها السياحية، وتستقبل نحو 13 مليون زائر سنويا.

وأكدت الشرطة الفرنسية، أنه لا إصابات حتى الآن جراء الحريق الذي امتد إلى سقف الكاتدرائية وأدى إلى انهيار البرج التاريخي بالكامل.

وأعلنت السطات الفرنسية، أنها تحتاج إلى 4 ساعات إضافية لإخماد النيران التي اندلعت منذ قرابة الساعة السادسة ونصف مساءً.