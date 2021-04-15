صحيفة: الاتحاد الأوروبي قد لا يمدد العقود مع «أسترازينيكا» و«جونسون آند جونسون»

أفادت صحيفة "لاستامبا" الإيطالية بأن الاتحاد الأوروبي قد لا يمدد العقود مع شركتي "أسترازينيكا" و"جونسون آند جونسون" بشأن لقاحيهما المضادين لفيروس كورونا للعام المقبل.

وأشارت الصحيفة إلى أن رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي ورؤساء الحكومات الأوروبية الأخرى ستقرر عدم تمديد العقود مع الشركات التي تنتج لقاحات مبنية على تقنية الناقل الفيروسي.

وقد تطال القيود أيضا لقاح "سبوتنيك V" الروسي الذي لم ترخصه الوكالة الأوروبية للأدوية بعد، ولقاح Reithera الإيطالي.

واعتبارا من العام المقبل ستستخدم إيطاليا ودول الاتحاد الأوروبي الأخرى لقاحي "فايزر" و"موديرنا" فقط، وهما من لقاحات الحمض النووي الريبوزي المرسال.

وحسب الصحيفة، فإن الخيار الثاني قيد الدراسة ويقضي بتمديد العقود، ولكن مع تقليص كمية الجرعات المقدمة بموجبها، واختصار استخدام لقاحات الناقل الفيروسي على الأشخاص فوق سن الـ60 عاما، حيث تشير البيانات المتوفرة إلى أنهم لا يتعرضون لتجلط الدم بعد تلقي هذا النوع من اللقاحات.

يذكر أن العديد من الدول الأوروبية علقت استخدام لقاح "أسترازينيكا" بعد ورود تقارير عن حالات تجلط دموي قد تكون على صلة باستخدام اللقاح وأعلنت الدنمارك التخلي عن استخدام لقاح "أسترازينيكا" بالكامل.

وبعد "أسترازينيكا"، أثار لقاح شركة "جونسون آند جونسون" المخاوف للأسباب ذاتها.