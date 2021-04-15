بلومبرج: الولايات المتحدة تستعد لفرض عقوبات على روسيا

تستعد إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، لفرض عقوبات على روسيا بسبب سوء السلوك المزعوم، بما في ذلك عملية اختراق أنظمة شركة "سولار ويندز" الأمريكية ومحاولات عرقلة الانتخابات الأمريكية، وفقا لما نقلته وكالة بلومبرج للأنباء عن ثلاثة أشخاص مطلعين على المسألة، دون الكشف عن هوياتهم.

ونقلت الوكالة عن أحد الأشخاص الثلاثة أنه ضمن تلك التحركات، التي قد يتم الإعلان عنها اليوم الخميس، تخطط الولايات المتحدة لفرض عقوبات على نحو 12 فردا بمن فيهم مسؤولون بالحكومة والاستخبارات ونحو 20 كيانا.

وأضافت أن الولايات المتحدة قد تطرد أيضا نحو 10 مسؤولين ودبلوماسيين روس من البلاد.

وتأتي هذه الإجراءات بعد أن حذر الرئيس الأمريكي جو بايدن نظيره الروسي فلاديمير بوتين في اتصال هاتفي يوم الثلاثاء من أن الولايات المتحدة ستدافع عن مصالحها.

وتتهم واشنطن موسكو بالتدخل في انتخاباتها وشن هجمات إلكترونية، كما فرضت إدارة بايدن مؤخرا عقوبات على روسيا بسبب تسميم معارض الكرملين المسجون أليكسي نافالني.

وتصاعدت التوترات خلال الأيام الأخيرة بسبب حشد روسيا قواتها بالقرب من حدود أوكرانيا.