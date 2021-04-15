طالبان تطالب بالانسحاب الفوري للقوات الأجنبية من أفغانستان

بعد إعلان واشنطن أنها سوف تسحب جميع القوات الأمريكية من أفغانستان بحلول سبتمبر هذا العام، دعا مسلحو طالبان في بيان نشروه اليوم الخميس، إلى انسحاب القوات بصورة فورية.

ووصفت طالبان التأجيل بأنه خرق لاتفاق الدوحة الذي تم توقيعه في فبراير من العام الماضي.

وحذر البيان من أن ما أطلقت عليه خرق واشنطن للاتفاق بين الولايات المتحدة وحركة طالبان، فتح الطريق أمام عناصر طالبان لاتخاذ "كل الإجراءات المضادة الضرورية".

وطالب البيان القوات الامريكية وجميع القوات الدولية الأخرى، مغادرة البلاد "فورا" دون تقديم مزيد من الأعذار.

وأعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن أن "القوات الأمريكية وكذلك القوات التي ينشرها حلفاؤنا في حلف شمال الأطلسي (ناتو) وشركاؤنا في العمليات ستكون خارج أفغانستان قبل أن نحيي الذكرى العشرين لهذا الهجوم الشنيع في 11 سبتمبر". والذي أدى إلى الغزو الأمريكي لأفغانستان.

وذكر بايدن أنه رابع رئيس للولايات المتحدة يشهد وجود القوات الأمريكية في أفغانستان، وأنه لن ينقل هذه المسؤولية إلى رئيس خامس.