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كندا: إعطاء 8.81 مليون جرعة لقاح ضد فيروس كورونا حتى الآن

د ب أ
نشر في: الخميس 15 أبريل 2021 - 4:14 م | آخر تحديث: الخميس 15 أبريل 2021 - 4:14 م

أظهرت بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبرج للأنباء اليوم الخميس، أنه تم حتى الآن إعطاء 81ر8 مليون جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا في كندا.

وأفادت البيانات بأن متوسط معدل التطعيم في كندا يقدر بـ 269 ألفا و547 جرعة يوميا. ووفقا لهذا المعدل، من المتوقع أن تستغرق البلاد خمسة أشهر لتطعيم 75% من سكانها بلقاح من جرعتين.

وبدأت كندا حملة التطعيم ضد كورونا قبل نحو 16 أسبوعا.

ووفقا للبيانات، وصلت الحصيلة الإجمالية للإصابات في البلاد إلى 09ر1 مليون إصابة، والوفيات المرتبطة بالوباء إلى 23 ألفا و428 شخصا.

ومضى عام و11 أسبوعا منذ الإعلان عن أول حالة إصابة بفيروس كورونا في كندا.

يذكر أن الجرعات وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم هي تقديرات، تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة أو جرعتين.

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