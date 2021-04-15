مركز الملك سلمان للإغاثة: توزيع السلال الرمضانية في العديد من الدول

أعلن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، توزيع السلال الغذائية الرمضانية للاجئين السوريين والفلسطينيين بلبنان والأردن وبعض المواطنين بجمهورية باكستان الإسلامية.

وأوضح المركز -وفقا لوكالة الأنباء السعودية (واس) اليوم الخميس- أنه تم توزيع السلال الغذائية الرمضانية للاجئين السوريين والفلسطينيين والأسر اللبنانية الأشد احتياجًا في لبنان، وجاري توزيع 1229 سلة غذائية بمناطق (طرابلس - دده - الكورة - صور) استفاد منها 6145 فردًا.

وقام المركز أيضًا بتوزيع السلال الغذائية على الأسر الأردنية والسورية والفلسطينية العفيفة والمحتاجة بمحافظات (عمّان - الزرقاء - إربد - المفرق) استفاد منها 13 ألفا و915 فردًا بواقع 2783 أسرة.

وتنوعت محتويات السلة الواحدة بين مجموعة من المواد الغذائية الأساسية كالأرز، والسكر، والشاي، والزيت، والبقوليات، والعدس، والبرغل، والطحين وخلافه، التي تلبي احتياج الأسرة لمدة شهر كامل.

كما تم توزيع السلال الغذائية بجمهورية باكستان الإسلامية، حيث تم توزيع 1211 سلة غذائية رمضانية في منطقتي سيبي ودوكي بإقليم بلوشستان، استفاد منها 7266 فردًا.

وأشار المركز إلى أن ذلك يأتي في إطار المشروعات الغذائية التي تقدمها المملكة ممثلة بالمركز للشعوب والدول الإسلامية خلال شهر رمضان المبارك لعام 1442هـ.