محافظ كفر الشيخ: لا زيادة في أسعار المواصلات داخل نطاق المحافظة

أعلن اللواء جمال نور الدين محافظ كفرالشيخ، عن انتظام سير العمل داخل جميع المواقف في نطاق محافظة كفر الشيخ، واستمرار العمل بتعريفة الركوب الحالية لسيارات النقل الجماعي والسرفيس وعدم وجود أي زيادة بها، وذلك لعدم وجود أي زيادة في أسعار السولار.



وأكد محافظ كفر الشيخ، أنه وجه كافة الأجهزة المعنية بالمحافظة بتكثيف حملات الرقابة وتشكيل حملات مشتركة من مديرية التموين، إدارة المواقف وإدارة المرور، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد السائقين المخالفين، لضمان عدم استغلال المواطنين برفع قيمة تعريفة الركوب.



ويناشد محافظ كفر الشيخ جموع المواطنين بالتواصل الفوري بغرفة العمليات والأزمات بالمحافظة ورقم الخط الساخن بغرفة عمليات المحافظة ١١٤ في حالة أي زيادة في تعريفة الركوب لجميع الخطوط الداخلية والخارجية.

جاء ذلك عقب قرار وزارة البترول والثروة المعدنية بتحريك أسعار الوقود اعتباراً من صباح اليوم الجمعة، ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنتهجه الحكومة ورؤية مصر 2030 بما يضمن إعادة توجيه الدعم لمستحقيه ، حيث تضمن القرار تحديد سعر بنزين 80 بـ 7.5 جنيه للتر البنزين وسعر بنزين 92 بسعر 8.75 جنيه للتر وبنزين 95 بسعر 9.75 جنيه للتر مع تثبيت سعر بيع السولار عند 6.75 جنيه للتر.