أخمدت قوات تابعة لإدارة الحماية المدنية في الإسكندرية، اليوم الجمعة، حريقًا نشب بحديقة الشلالات القبلية بالحي اللاتيني، دون حدوث إصابات أو وقوع خسائر بشرية.



وتلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسكندرية، اللواء محمود أبو عمرة، إخطارًا من مأمور قسم شرطة باب شرقي وإدارتي: الحماية المدنية، وشرطة النجدة، يفيد ورود بلاغًا من الأهالي، حول نشوب حريقًا بحديقة الشلالات، التابعة لحي وسط.



وبانتقال الكول الأمني، رفقة سيارات الإطفاء والإسعاف، إلى موقع البلاغ، وبفحصه تبين أن الحريق نشب في مخلفات أشجار بالحديقة، ورجحت المعاينة الأولية اندلاعه بسبب جسم مشتعل "عُقب سيجارة".



ووفقًا لمصدر أمني، تم السيطرة على النيران بإخمادها وتبريد آثارها، قبل امتدادها إلى باقي أشجار الحديقة، وتحرر محضرًا إداريًا بقسم شرطة باب شرقي، وجارٍ العرض على النيابة العامة؛ لتباشر التحقيق.