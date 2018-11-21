البنتاجون: المساعدات العسكرية الأمريكية الجديدة ستصل أوكرانيا خلال 24 ساعة

صرح مسؤول في وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، اليوم الجمعة، بأنه من المتوقع أن تصل المساعدات الأمريكية بقيمة 800 مليون دولار إلى أوكرانيا من الولايات المتحدة في غضون 24 ساعة.

وقال المسؤول لشبكة "سي إن إن"، الإخبارية الأمريكية على موقعها الإلكتروني، إن الأوكرانيين سوف يستلمون المواد عند الحدود وسينقلونها إلى البلاد.

وأعلنت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن عن الحزمة الجديدة من المساعدات الأربعاء الماضي، والتي تضمنت 11 مروحية من طراز (Mi-17) و 18 مدفع هاوتزر عيار 155 ملم و 300 طائرة بدون طيار، بالإضافة إلى أنظمة الرادار القادرة على تتبع النيران الواردة وتحديد مصدرها بدقة.