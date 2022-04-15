كشف الدكتور حسام موافي أستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العيني، وظيفة الغدة الجار درقية ودورها الحيوي في بناء عظام الجسم وتنظيم مستوى بعض أنواع المعادن الموجودة في الدم.

وأضاف خلال تقديم برنامج «رب زدني علما» المذاع على قناة «صدى البلد»، أن الغدة الجار درقية تقع خلف الغدة الدرقية، لكنها مهمشة وقليلون هم الذين يهتمون بها، رغم أنها ذات أهمية بالغة كونها مسؤولة عن بناء عظام الجسم.

وتابع أن الغدة الجار درقية تعمل على إنتاج هرمون مهم يعمل على 3 أماكن في الجسم، هم الكلى والأمعاء والعظام، موضحا أن الكلى تحتوى على مليون مصفى لتصفية الدم، وهرمون الغدة الجار درقية يعمل فيها على تزويد نسبة الكالسيوم التي يحصل عليها الجسم، وفي الوقت نفسه يطرد الفوسفات.

وأردف أن هرمون الغدة الجار درقية يعمل في الأمعاء على زيدة امتصاص الكالسيوم، مشيرا إلى أنه في حالة ازدياد نسبة هذا الهرمون يتسبب في امتصاص الكالسيوم من عظام الجسم ويؤدي إلى إذابتها.

واختتم أستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العيني، تصريحاته بأن النتيجة النهائية لهرمون الغدة الجار درقية أنه إذا ارتفعت نسبته يرتفع الكالسيوم في الدم لأنه يمتصه من العظام والكلى والأمعاء.





