المدعي العام الأوكراني: مقتل وإصابة 1417 طفلا منذ بدء العملية العسكرية الروسية

أعلن مكتب المدعي العام الأوكراني، اليوم السبت، مقتل 469 طفلا وإصابة 948 آخرين، منذ بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا في شهر فبراير 2022.



وذكر مكتب المدعي العام - في بيان نقلته وكالة أنباء يوكرين فورم الأوكرانية - أنه حتى اليوم، تأثر أكثر من 1417 طفلا في أوكرانيا جراء العملية العسكرية الروسية، موضحا أن 469 طفلا قتلوا، وأصيب 948 آخرون بجروح مختلفة الخطورة.



وأضاف البيان أن معظم حالات الأطفال القتلى والجرحى كانت في منطقة دونيتسك بـ 451 حالة، وتليها خاركييف بـ 275 حالة وفي كييف 127 حالة وفي خيرسون 94 حالة.



وأوضح مكتب المدعي العام، أن هذه الأرقام ليست نهائية، حيث أن العمل يجري للتحقق من البيانات الواردة من مناطق الاشتباكات، والأراضي التي تسيطر عليها روسيا.



وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد أمر في 24 فبراير من العام الماضي، ببدء عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا، مشيرا إلى أن هذه العملية جاءت استجابة لطلب المساعدة من رؤساء جمهوريات دونباس.



وشدد بوتين على أن موسكو ليس لديها خطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، لكنها تهدف إلى نزع السلاح، وردت الولايات المتحدة وحلفاؤها بفرض عقوبات صارمة، وقاموا بزيادة إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا.