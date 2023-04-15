رئيس وزراء اليابان بعد تفجير قرب مكان إدلائه خطابا: الحادث لن يعطل الانتخابات

أدلى رئيس الوزراء الياباني، فوميو كيشيدا، بأول تصريحات له بعد وقوع تفجير، صباح اليوم السبت، بالقرب من مكان إلقائه خطابا في مدينة واكاياما.



وقال في خطاب ألقاه في مكان آخر بالمدينة، إنه لا ينبغي السماح للحادث بتعطيل العملية الانتخابية، مشددا على أنه سيواصل حملته الانتخابية لدعم الانتخابات الفرعية لمجلس النواب، وأكد أن هذه الانتخابات تحظى بأهمية كبيرة للبلاد.



وأضاف: «معكم جميعا، علينا أن نواصل الانتخابات»، وفقا لوكالة الأنباء اليابانية «كيودو».



وألقت قوات الأمن اليابانية اليوم السبت، القبض على شخص يشتبه في تنفيذه التفجيرات التي استهدفت موقعا قرب مكان إلقاء رئيس الوزراء فوميو كيشيدا، خطابا في مدينة واكاياما.

Japan PM Fumio Kishida evacuated after blast at speechpic.twitter.com/I8mkjM33wV — Gyan Jara Hatke (@gyanjarahatke) April 15, 2023

وعرضت هيئة الإذاعة اليابانية لقطات تظهر فيها قوات الأمن والشرطة تحتجز المشتبه به بينما لاذ الحشود بالفرار من الموقع.



وذكر شهود عيان للإذاعة اليابانية أن شابا ألقى جسم أسود أسطواني باتجاه كيشيدا عندما ظهر رئيس الوزراء في موقع خطابه العام المخطط له، وتم احتجاز الشاب بواسطة الشرطة، وبعد ثوانٍ قليلة سُمِع صوت انفجار.



وأعاد حادث اليوم السبت، الأذهان إلى مقتل رئيس الوزراء السابق الياباني السابق، شينزو آبي، برصاصة قاتلة في شهر يوليو من العام الماضي، خلال إلقائه خطاب حاد في مدينة نارا، قبل انتخابات مجلس المستشارين.