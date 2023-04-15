كولر يطلب سفر بعثة الأهلي من المغرب إلى الإمارات مباشرة

بدأت إدارة النادي الأهلي التجهيز لرحلات الفريق الأول الخارجية خلال الفترة المقبلة، في ظل المنافسة على الصعيدين المحلي والقاري.

ويواجه الأهلي فريق الرجاء البيضاوي في المغرب يوم 29 إبريل الجاري في إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا، ثم الزمالك في كأس السوبر بالإمارات يوم 5 مايو القادم.

وطلب مارسيل كولر من إدارة النادي الأهلي عدم عودة بعثة فريق الأحمر إلى القاهرة بعد مباراة الرجاء البيضاوي في المغرب، بإياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وشدد السويسري كولر على أهمية السفر مباشرةً من الدار البيضاء إلى الإمارات، لمواجهة الزمالك، في السوبر، من أجل توفير مجهود اللاعبين، والحفاظ على لياقتهم البدنية.

إلى ذلك، أعلن سهيل العريفي، مدير الفعاليات في مجلس أبوظبي الرياضي طرح تذاكر مباراة كأس السوبر بين الأهلي والزمالك، في الأسواق بشكل رسمي اعتبارًا من مساء أمس السبت.

وأوضح العريفي أنه تقرر السماح بدخول 30 ألف متفرج لمباراة الأهلي والزمالك، يتم تقسيمهم مناصفةً بين مشجعي الفريقين، حيث تحصل جماهير الأحمر على 15 ألف تذكرة، ومن المنتظر نفادهم بعد ساعات قليلة.