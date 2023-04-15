بثت وسائل إعلام قالت إنه يوثق لحظة انقطاع بث التلفزيون السوداني، اليوم السبت، أثناء فقرة إخبارية على الهواء مباشرة لمتابعة مستجدات الاشتباكات بين القوات المسلحة وقوات الدعم السريع.

وظهر مذيع التلفزيون السوداني وهو يؤكد أن الأمور داخل الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون هادئة قبل أن تسمع في الخلفية أصوات انفجارات وإطلاق نار، لينقطع البث بعدها وتختفي الصورة.

انقطاع بث التلفزيون السوداني بعد سماع دوي الانفجارات جراء المواجهات بين الدعم السريع والجيش السوداني

#العربية#السودان #الخرطوم pic.twitter.com/oHFCoNH9VI — العربية (@AlArabiya) April 15, 2023

وتبادل الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، اليوم السبت، الاتهامات، بشأن المسئولية عن اندلاع المواجهات المسلحة بين الطرفين في العاصمة الخرطوم، وفي مروي شمالي السودان.

وأصدرت القيادة العامة للقوات المسلحة السودانية، بيانا صحفيا حول الأحداث التي شهدتها العاصمة الخرطوم.

ونشرت وكالة الأنباء السودانية «سونا» (حكومية)، نص البيان الذي قال: «إلى جماهير شعبنا الآبي تتواصل حلقات التآمر والعدوان على بلادنا من قبل القوات المتمردة على الدولة وعلى السيادة الوطنية، ويخوض أبناؤكم في القوات المسلحة منذ صباح اليوم معركة الحق والكرامة الوطنية ويبذلون دماءهم الغالية رخيصة في سبيل الكرامة الوطنية وسننتصر بإذن الله».

وأضافت القيادة العسكرية: «تتصدى قواتنا في هذه اللحظات للعدو الذي يدفع بقواته من قواعده المنتشرة في جميع أنحاء العاصمة في محاولات للسيطرة على المواقع الاستراتيجية بما فيها القصر الجمهوري والقيادة العامة ومقر رئيس مجلس السيادة وستخيب مساعيهم الآثمة وتتكسر أمام عزم وإرادة وجسارة أبنائكم في القوات المسلحة».

وتابع البيان: «الجنة والخلود لشهدائنا الأبرار عاجل الشفاء للجرحى.. عاشت بلادنا حرة وأبية عاشت قواتنا المسلحة درعا وحصنا للبلاد الله اكبر والعزة للوطن».

في المقابل، تحدّثت قيادة قوات الدعم السريع، عن سيطرتها على القصر الجمهوري، وبيت الضيافة، ومطارات الخرطوم ومروي والأبيض، فضلا عن السيطرة على عدة مواقع في الولايات.