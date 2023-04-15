 المصري البورسعيدي يسعى لتجهيز نجمه لمواجهة الإسماعيلي - بوابة الشروق
السبت 15 أبريل 2023 5:37 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد قرار مالك نادي بيراميدز بإيقاف الاستثمار في مصر؟
النتـائـج تصويت

المصري البورسعيدي يسعى لتجهيز نجمه لمواجهة الإسماعيلي

زيـاد الميـرغني
نشر في: السبت 15 أبريل 2023 - 5:20 م | آخر تحديث: السبت 15 أبريل 2023 - 5:20 م

يبذل الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي المصري البورسعيدي، بقيادة الدكتور محمد عنان، جهودًا مكثفة من أجل تجهيز زياد كمال، لاعب خط وسط الفريق لمباراة الإسماعيلي، المقرر إقامتها الخميس المقبل، في الجولة السادسة والعشرين من بطولة الدوري.

ويسعى الجهاز الطبي للمصري لتجهيز زياد كمال لمواجهة الإسماعيلي، في ظل معاناته من الإصابة بتمزق في العضلة الأمامية، وهو ما أبعده عن الفريق في المباريات الماضية.

ويأمل حسام حسن، المدير الفني للفريق، في أن يتمكن زياد كمال، من اللحاق بالمباراة، باعتباره إحدى الركائز الأساسية التي يعتمد عليها في خط وسط الفريق.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك