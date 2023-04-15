المصري البورسعيدي يسعى لتجهيز نجمه لمواجهة الإسماعيلي

يبذل الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي المصري البورسعيدي، بقيادة الدكتور محمد عنان، جهودًا مكثفة من أجل تجهيز زياد كمال، لاعب خط وسط الفريق لمباراة الإسماعيلي، المقرر إقامتها الخميس المقبل، في الجولة السادسة والعشرين من بطولة الدوري.

ويسعى الجهاز الطبي للمصري لتجهيز زياد كمال لمواجهة الإسماعيلي، في ظل معاناته من الإصابة بتمزق في العضلة الأمامية، وهو ما أبعده عن الفريق في المباريات الماضية.

ويأمل حسام حسن، المدير الفني للفريق، في أن يتمكن زياد كمال، من اللحاق بالمباراة، باعتباره إحدى الركائز الأساسية التي يعتمد عليها في خط وسط الفريق.