تكثيف رحلات الطيران الداخلي بين المدن السياحية تزامنا مع إجازات عيد الفطر

• تنسيق مشترك بين شركات السياحة والطيران لمواجهة زيادة الإقبال خلال فترات الذروة

تشهد مطارات المدن السياحية بالغردقة وشرم الشيخ ومرسى علم والعلمين زحاما شديدا بسبب زيادة الإقبال من المواطنين المصريين لقضاء إجازات أعياد الربيع «شم النسيم ــ الفصح» وعيد الفطر المبارك.

وكشفت إحصائية أن شركات الطيران المصرية الحكومية والخاصة تسير حاليا أكثر من 550 رحلة طيران داخلية إسبوعيا بين المدن والمحافظات المصرية... ومن المقرر أن يتم خلال الفترة القليلة المقبلة ربط المدن السياحية المصرية وبعضها بخطوط طيران منتظمة حيث ستشهد منطقة سيوة لاول مرة تسيير رحلات طيران مباشرة خلال فصل الشتاء المقبل.

وكشف وجيه القطان عضو غرفة شركات السياحة أن شركات السياحة اتفقت مع شركات الطيران المصرية الوطنية والتابعة للقطاع الخاص على تكثيف رحلات الطيران الداخلى بين المدن السياحية خلال إجازات عيد الفطر نظرا لزيادة الاقبال على قضاء إجازات عيد الفطر المبارك بالمدن السياحية المصرية خاصة الغردقة وشرم الشيخ ومرسى علم والعين السخنة والاسكندرية والساحل الشمالى.

وأضاف أن فنادق القاهرة والجيزة تلقت حجوزات من السياح العرب ولاسيما من السعوديين للقدوم خلال الأيام القادمة لقضاء فترة إجازات عيد الفطر المبارك.. مشيرا إلى أن القاهرة تعتبر أفضل الوجهات السياحية للزيارة خلال هذه الفترة خاصة أنها تشتهر بالاجواء الاحتفالية فى جميع شوارعها.. ويفضل السائحين العرب السفر إلى القاهرة قضاء أيام من شهر الصوم للاستمتاع بالأجواء الرمضانية المختلفة.

وتوقع غرفة شركات السفر والسياحة أن ترتفع تدفقات الأشقاء العرب بصورة نسبية خلال هذه الفترة وتنشط وتحقق ذروة لقضاء السياح العرب عطلاتهم وإجازاتهم فى مصر بأعداد جيدة بداية من شهر مايو المقبل عقب انتهاء العام الدراسى بمناطق الساحل الشمالى، والعلمين الجديدة، والجونة، والغردقة، مشيرا إلى أنه لأول مرة تخطف منطقة العين السخنة وخاصة منطقة الجلالة انظار السائحين العرب نظرا لتزاحم المقاصد السياحية السابقة بعدما تم إستعراض المقومات التى تتميز بها المنطقة من إمكانيات سياحية فريدة فضلا عن سياحة الاسترخاء والخصوصية التى تتمتع بها منطقة الجلالة.

ومن جانبه قال حسين الشريف رئيس مجلس إدارة شركة آير كايرو إحدى الشركات التابعة لوزارة الطيران المدنى إن الشركة تسير حاليا ما يزيد على 300 رحلة طيران داخلية إسبوعيا لربط المدن السياحية المصرية بعضها ببعض..مشيرا إلى أن غالبية الرحلات التى تسيرها الشركة تكون نسب امتلاء الطائرات بالركاب جيدة للغاية.. لافتا إلى أن هناك رحلات تسيرها الشركة بين الغردقة والأقصر ومرسى علم والأقصر، وشرم الشيخ والغردقة.

وأضاف الشريف فى تصريحات صحفية أن الشركة ستبدأ خلال جدول التشغيل الشتوى فى تسيير رحلات طيران من العديد من المدن السياحية المصرية من وإلى سيوة..لافتا إلى أن الشركة تنتظر زيادة الرحلات السياحية القادمة إلى مطار سفنكس لتبدأ فى تسيير رحلات من مطار سفنكس لباقى المدن السياحية المصرية الأخرى.

وأشار الشريف إلى أن الهدف الرئيسى من زيادة رحلات الطيران الداخلية هى ربط المدن السياحية المصرية سواء الشاطيئة أو الأثرية بخطوط طيران منتظمة وذلك لإتاحة الفرصة أمام السائح لزيارة أكثر من مدينة مصرية خلال زيارته لمصر.. موضحا أن الفترة القادمة قد تشهد أيضا زيادة أخرى فى أعداد الرحلات الداخلية التى تسيرها الشركة بين المدن المصرية المختلفة.