بثت وسائل إعلام، لقطات تُظهر حالة من الذعر انتابت المسافرين في مطار العاصمة السودانية الخرطوم، بالتزامن مع الاشتباكات التي وقعت بين قوات الجيش وقوات الدعم السريع.

وأظهر مقطع الفيديو، عشرات المسافرين وهم يفترشون الأرض وسط حالة من الذعر الشديد.

وتبادل الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، اليوم السبت، الاتهامات، بشأن المسؤولية عن اندلاع المواجهات المسلحة بين الطرفين في العاصمة الخرطوم، وفي مروي شمالي السودان.

وأصدرت القيادة العامة للقوات المسلحة السودانية، بيانا صحفيا حول الأحداث التي شهدتها العاصمة الخرطوم.

ونشرت وكالة الأنباء السودانية «سونا» (حكومية)، نص البيان الذي قال: «إلى جماهير شعبنا الآبي تتواصل حلقات التآمر والعدوان على بلادنا من قبل القوات المتمردة على الدولة وعلى السيادة الوطنية، ويخوض أبناؤكم في القوات المسلحة منذ صباح اليوم معركة الحق والكرامة الوطنية ويبذلون دماءهم الغالية رخيصة في سبيل الكرامة الوطنية وسننتصر بإذن الله».

وأضافت القيادة العسكرية: «تتصدى قواتنا في هذه اللحظات للعدو الذي يدفع بقواته من قواعده المنتشرة في جميع أنحاء العاصمة في محاولات للسيطرة على المواقع الاستراتيجية بما فيها القصر الجمهوري والقيادة العامة ومقر رئيس مجلس السيادة وستخيب مساعيهم الآثمة وتتكسر أمام عزم وإرادة وجسارة أبنائكم في القوات المسلحة».

وتابع البيان: «الجنة والخلود لشهدائنا الأبرار عاجل الشفاء للجرحى.. عاشت بلادنا حرة وأبية عاشت قواتنا المسلحة درعا وحصنا للبلاد الله اكبر والعزة للوطن».