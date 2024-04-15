رد المهندس هاني أمان، رئيس الشركة الشرقية للدخان، أسباب ارتفاع أسعار السجائر الشعبية بمقدار 4.5 جنيه إلى تغير سعر صرف الدولار إلى ما يقارب 50 جنيهًا، لا سيما أن المواد الخام المستوردة التي تدخل في تصنيع السجائر تشكل 90% من مكونات السيجارة.



وأكد خلال تصريحات لبرنامج «التاسعة» مع الإعلامي يوسف الحسيني، المذاع عبر شاشة القناة «الأولى» بالتلفزيون المصري، مساء الأحد، أن الشركة لم ترفع أسعار السجائر منذ فترة طويلة، مؤكدا أنه مع تحرير سعر الدولار أمام الجنيه؛ أصبح من المستحيل استيعاب هذه الزيادات، ما اضطر الشركة إلى رفع الأسعار بنسبة 12% فقط.



ونفى أن يكون لهذا الارتفاع أي تأثير على حجم مبيعات السجائر، مشيرًا إلى أن المدخنين مرتبطون بهذه العادة ولا يتأثرون بارتفاع الأسعار، مستشهدا على ذلك باستمرار معدلات الإنتاج الطبيعية رغم وصول علبة السجائر إلى 60 جنيهًا لدى التجار على خلفية الازمة الأخيرة.



وأشار إلى أن الشركة تسعى جاهدة لتوحيد أسعار السجائر في السوق خلال الفترة المقبلة، خاصة بعد تحسن الأوضاع الاقتصادية وتوفر الدولار اللازم لاستيراد المواد الخام، متوقعا أن تنخفض الأسعار في السوق خلال الأسابيع الثلاثة المقبلة.



وأضاف أن الشركة تنتظر وصول شحنات التبغ الجديدة؛ من أجل توفير كميات كافية من السجائر لتلبية احتياجات المدخنين، قائلا:«تفاوت الأسعار بين السعر الرسمي والسوق هيقل خلال أسبوعين أو ثلاثة، وفي شهر 7 اللي عايز علبه سجائر هيأخذ خرطوشة أو كرتونة، مع وصول المواد الخام».