رئيس وزراء العراق لبايدن: نعمل على الانتقال من العلاقات العسكرية مع واشنطن إلى الشراكة الكاملة

أكد رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، خلال اجتماعه مع الرئيس الأمريكي جو بايدن، في البيت الأبيض اليوم الاثنين، أن بغداد تعمل على الانتقال من العلاقة العسكرية مع واشنطن إلى الشراكة الكاملة.

جاء ذلك خلال لقاء السوداني مع بايدن بالبيت الأبيض اليوم الاثنين،بحسب وكالة الأنباء العراقية "واع" .

وأكد السوداني، خلال اللقاء " ضرورة العمل على الانتقال من العلاقة العسكرية إلى الشراكة الكاملة مع الولايات المتحدة"، وتابع بالقول: إن "زيارتنا إلى واشنطن تأتي في وقت حساس ودقيق، ولها أهمية في تأريخ العلاقة بين البلدين".

وقال السوداني إن "الحرب على داعش كانت أساس التعاون بين العراق والولايات المتحدة، وان النصر على داعش الإرهابي، مهم وتحقق بتضحيات العراقيين ودعم الأصدقاء"، مؤكدا أن "العراق في طور التعافي ويشهد تنمية في المشاريع الخدمية".

وتابع رئيس وزراء العراق: "سنناقش الشراكة المستدامة على أساس اتفاقية الإطار الاستراتيجي"، مؤكدا "التزام الحكومة بمخرجات اللجنة التنسيقية العليا بين العراق والولايات المتحدة".

وشدد السوداني بالقول: "حكومتي جادة في تنفيذ هذه الاتفاقية، ووجودي في واشنطن يحمل الرغبة بالنهوض بواقع العراق وتوفير الخدمات، مؤكداً أن "العراق ملتزم تجاه مختلف القضايا وخصوصاً ما يحصل في المنطقة".

وأوضح: "نتفق على مبادئ القانون الدولي، ونرفض أي اعتداء على المدنيين وخصوصاً الأطفال والنساء"، مبينا: "يهمنا كثيراً وقف الحرب المدمرة في غزة، ونأمل من كل الأطراف المعنية الالتزام بضبط النفس".

كما شدد على "ضرورة وقف اتساع الصراع في المنطقة"، مجددا في الوقت نفسه "التزام الحكومة العراقية بحماية البعثات الدبلوماسية".