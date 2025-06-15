قتيلان على الأقل جراء انهيار جسر في ولاية ماهاراشترا غربي الهند

لقي شخصان على الأقل حتفهما، وأصيب 32 آخرون، اليوم الأحد، جراء انهيار جسر حديدي فوق نهر في وجهة سياحية شهيرة بولاية ماهاراشترا غربي الهند، وفقا لما ذكره مسئول رفيع منتخب بالولاية.

وأفاد رئيس وزراء ولاية ماهاراشترا، ديفيندرا فادنافيس، في منشور على منصة التواصل الاجتماعي إكس بأنه قد تم نقل ستة أشخاص على الأقل إلى المستشفى وهم في حالة حرجة.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن عشرات من السياح كانوا على الجسر عند انهياره، ما أدى إلى سقوط عدد كبير منهم في النهر الممتلئ بالماء.

وقال فادنافيس إنه تم إنقاذ ستة أشخاص، وإن عملية بحث مكثفة لا تزال جارية، إذ جرفت المياه بعض الأشخاص لمسافات بعيدة.

وأفادت وكالة الأنباء الهندية برس تراست أوف إنديا بأن الحادث وقع في منطقة كوندامالا في مقاطعة بوني، التي شهدت هطول أمطار غزيرة خلال الأيام الماضية، مما أدى إلى تدفق مستمر لمياه النهر.

وأشارت الوكالة إلى أن الجسر انهار في وقت لم تكن فيه أمطار، وذلك في منطقة يرتادها المتنزهون.

وأعلنت الشرطة أن فرقا من القوة الوطنية للاستجابة للكوارث ووحدات البحث والإنقاذ الأخرى بدأت عمليات الإنقاذ، وفقا لوكالة برس تراست أوف إنديا.