السجن المشدد 15 سنة لسائق أوبر المتهم بمحاولة خطف حبيبة الشماع

قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في التجمع الخامس، بمعاقبة سائق أوبر المتهم بمحاولة خطف الفتاة حبيبة الشماع بالسجن المشدد 15 سنة وتغريمة 50 ألف جنيه وإلغاء رخصة القيادة.



ونظرت المحكمة أولى جلسات محاكمة المتهم اليوم الاثنين، وذلك بعد وفاة الفتاة متأثرة بإصابتها بعد أيام من قفزها من سيارة المتهم خلال استقلالها معه بمنطقة الشروق. وقال ممثل النيابة العامة في مرافعته أمام المحكمة، إن الأم تلقت اتصالا هاتفيا من ابنتها حبيبة توضح لها مدى خوفها وارتيابها من المتهم الذي كان "يُحدث ضجيجا بالموسيقى داخل السيارة وقالت لها "شكله غريب وبيضايقني".

وتابع ممثل النيابة العامة أن المتهم له سابقة تحرش بفتاة حاول لمس جسدها، بالإضافة إلى سبه لفتاة أخرى كانت تستقل سيارته.



وأضاف أن المتهم أطلق العنان لشهوته وحبس الضحية في سيارته، فلم يكن له من اسمه نصيب، وقرر في لحظة تهور إلقاء وبث الرعب في قلب المجني عليها عن طريق القيادة بسرعة جنونية حتى دفعها إلى القفز من السيارة. وأوضح ممثل النيابة العامة أن المتهم لم يتوقف لمساعدة الفتاة، وتوجه إلى منزله وقام بإشعال مخدر الحشيش.



وقال ممثل النيابة للمتهم: "ستُطاردك روح حبيبة في كل مكان، وإن كان جزاءك لسنوات فقط".



فيما أنكر السائق محاولته خطف الفتاة، قائلا للمحكمة: "أنا ماعملتش حاجة، وحطولي البشعة على لساني علشان تصدقوني".



عقدت الجلسة برئاسة المستشار عاطف رزق كامل، وعضوية المستشارين محمد فرج السعدني وخالد شكري، وأمانة سر محمد شريف عادل ومحمد فاروق.



• الاتهامات والشهود



ووجهت النيابة للمتهم تهم الشروع في خطف الفتاة بطريق الإكراه، وحيازته جوهر الحشيش المخدر في غير الأحوال المصرح بها قانونًا، وقيادته مركبة آلية حال كونه واقعًا تحت تأثير ذلك المخدر. وذكرت النيابة العامة أن أول من شاهد المجني عليها وحاول إسعافها بعد أن ألقت بنفسها من سيارة المتهم، شهد بأن الفتاة قالت له أن "السائق المتهم أراد خطفها، وقالت له نصًا أوبر كان عايز يخطفني".



وبحسب تحقيقات النيابة، شهد الممثل القانوني لشركة أوبر بأن المتهم أُغلق حسابه عبر تطبيق الشركة من قبل، لكثرة شكاوى مستخدمي التطبيق ضده، إلا أنه أنشأ حسابًا آخرًا عن طريق استخدام رقم قومي آخر استطاع من خلاله إعادة استخدام التطبيق.

• تحرش وتزوير



ونسخت النيابة العامة صورة من أوراق القضية خصصتها للتحقيق في واقعة تزوير المتهم لبياناته على تطبيق الشركة، كما طالعت النيابة الشكاوى المقدمة ضد المتهم بالشركة التي يعمل بها، فتبينت في واحدة منها وجود شكوى لسيدة قررت أنه تحرش بها جسديًا. وكشفت التحقيقات أيضًا عن تعاطي المتهم لجوهر الحشيش المخدر وفق ما أسفر عنه تحليل عينتي الدم والبول المأخوذتين منه، على النحو الذي أثبته تقرير الطب الشرعي.