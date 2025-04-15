اتحاد المصريين بالكويت عن زيارة الرئيس السيسي: لم نرَ مثل هذه الفخامة في الاستقبلال من قبل

قال علاء سليم الأمين العام لاتحاد المصريين في الخارج بدولة الكويت، إن زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي للكويت كان لها صدى غير عادي.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «حضرة المواطن» الذي يُقدمه الإعلامي سيد علي، عبر شاشة «الحدث اليوم»، مساء الثلاثاء، أنها المرحلة الأولى التي تُجرى فيها زيارة بهذه الحفاوة وهذا الاستقبال.

وأوضح أن الجالية المصرية بالكويت شعرت بسعادة كبيرة لاستقبال الرئيس السيسي هناك، مشدّدًا على أن الاستقبال الرائع أضفى شكلًا جديدًا من أوجه الاستقبالات البروتوكولية.

ووجه الشكر لدولة الكويت أميرًا وحكومة وشعبًا على اللمحات الرائعة خلال استقبال الرئيس السيسي، معقبا: «أنا أقيم خارج مصر منذ سنوات طويلة.. هذه أول مرة أرى استقبالًا بهذه الفخامة».

وشدد على أن الزيارة أكدت العلاقات بين البلدين تتسم بأنها متنامية بما في ذلك على المستوى الشعبي.

وفي وقت سابق من اليوم، وصل الرئيس السيسي إلى القاهرة بعد اختتام جولته الخليجية، والتي شملت دولتي قطر والكويت.