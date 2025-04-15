اعلن الإعلامي العراقي نزار الفارس، استضافته للراقصة سما المصري في برنامجه الحواري الجديد "من قريب" على قناة عراق الحدث العراقية مساء يوم الجمعة المقبل.

وأعلن الفارس عن اللقاء عبر صفحته الرسمية على إنستجرام، وقال في منشوره "لقاء ناري وصريح مع الفنانة سما المصري حول موضوع محمد رمضان وأبرز الأحداث الشخصية على قناة عراق الحدث يوم الجمعة الساعة ١٠ مساء.

يأتي الحوار بعد التصريحات التي أطلقتها سما المصري قبل أيام منتقدة فيها الصدرية التي ارتداها محمد رمضان في حفله الغنائي بمهرجان كوتشيلا في ولاية كاليفورنيا بأمريكا.

برنامج "من قريب" هو أحدث برامج الإعلامي العراقي نزار الفارس، بعد انتهاء عقده مع القناة الرابعة العراقية والتي قدم فيها برنامج "مع نزار" الذي استضاف فيه عدة نجوم مصريين وأثار الجدل بكثير من التصريحات.