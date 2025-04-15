الجيش السوداني يعلن تنفيذ ضربات جوية ناجحة ضد الدعم السريع في الفاشر

أعلنت القوات المسلحة السودانية، "تنفيذ ضربات جوية ناجحة استهدفت تجمعات قوات الدعم السريع شمال شرق الفاشر، مما أسفر عن مقتل أعداد كبيرة وحرق وتدمير أكثر من خمس مركبات قتالية بالكامل".

وقالت القوات السودانية، في بيان عل منصة اكس: " انها تمكنت من "القضاء على عدد من القناصة في محيط جنوب شرق المدينة، بالإضافة إلى تدمير مدفع ثقيل كان متمركزاً بجبال أبوجا يستخدم لقصف المدنيين"، متهمة قوات الدعم السريع "باستهداف المدنيين العزل بالأحياء السكنية باستخدام المدفعية والمسيّرات مما أدى إلى مقتل 15 مواطناً وإصابة 20 آخرين، أغلبهم من النساء والأطفال".

وأشاد البيان، "بالمواطنيين السودانيين بالمدينة الذين لم تنطلي عليهم الدعوات المسمومة المبثوثة من غرف الدعم السريع بخروجهم من المدينة بحجة الحفاظ على سلامتهم، بينما الهدف الحقيقي تعريضهم للخطر باستهداف النازحين العزل"، وفقا للبيان