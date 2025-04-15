قالت الحكومة الأمريكية إنها جمدت أكثر من 2ر2 مليار دولار من المنح و60 مليون دولار من العقود المخصصة لجامعة هارفارد، بعد أن أعلنت المؤسسة التعليمية يوم الاثنين أنها لن تمتثل لمطالب إدارة الرئيس دونالد ترامب للحد من النشاط السياسي في الحرم الجامعي.

وفي رسالة إلى هارفارد يوم الجمعة، طالبت الإدارة بإصلاحات واسعة في الإدارة والقيادة، مع ضرورة أن تعتمد هارفارد سياسات قبول وتوظيف قائمة على ما تسميه "الجدارة"، بالإضافة إلى إجراء تدقيق على آراء الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والقيادة بشأن التنوع.

وتشمل المطالب، التي تم تحديثها من رسالة سابقة، أيضا حظر ارتداء الأقنعة، التي بدت موجهة ضد المحتجين المؤيدين لفلسطين.