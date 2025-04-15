جيش الاحتلال يعلن اغتيال قائد خلية في حماس

أعلن متحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، عن استهداف قائد خلية نخبة في حركة حماس شارك في هجمات عملية طوفان الأقصى، وذلك في غارة استهدفت قبل أسبوعين منطقة وسط قطاع غزة، بحسب وكالة معا الفلسطينية.

وقال متحدث الاحتلال، في بيان، إن "حمزة وائل محمد عسفة قائد خلية نخبة في كتيبة دير البلح والذي اقتحم الحدود وشارك في هجوم السابع من أكتوبر قُتل في الغارة".

وتابع: "إلى جانب دوره في الهجمات، كان عسفة مشاركا في عمليات إطلاق سراح المختطفين المحررين، وهم: ياهو شرعابي، وأوهاد بن عمي، وأور ليفي".

ويأتي ذلك فيما واصلت طائرات الاحتلال لقصفها لمختلف مناطق قطاع غزة في اليوم ٢٩ لعودة الحرب مخلفة اعداداً كبيرة من الشهداء والجرحى.

وواصل جيش الاحتلال عملية نسف المربعات السكنية بحي تل السطان غرب رفح وبمخيم الشابورة وسطها فيما شهد حي الشجاعية عمليات نسف أخرى.