النائب فخري الفقي: 6 مليارات دولار تكلفة استضافة اللاجئين في مصر

قال الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن التكلفة السنوية لاستضافة اللاجئين 320 مليار جنيه، أي ما يعادل حوالي 6 مليارات دولار.

وأوضح خلال تصريحات لبرنامج «كلمة أخيرة» مع الإعلامية لميس الحديدي المذاع عبر شاشة «ON E»، أن الرقم جاء ردًا على سؤال طرح خلال الجلسة العامة للبرلمان حول تكلفة الاستضافة.

وأضاف أن مفوضية الأمم المتحدة لشئون اللاجئين تقدم دعما لعدد يقارب المليون شخص، في حين تتحمل مصر تكلفة الخدمات الأساسية المقدمة لنحو 8 ملايين آخرين من غير المصريين المقيمين، والذين يشكلون ما يقارب 8% من إجمالي السكان المقيمين على أرض مصر.

وشرح آلية احتساب التكلفة قائلا: «مصروفات الموازنة 4 تريليونات جنيه مخصصة للخدمات الحكومية التي تقدمها الدولة لكل المقيمين في مصر»، مضيفا أن نسبة الـ 8% من هذه المصروفات تعادل 320 مليار جنيه، أي 6 مليارات دولار، مشيرا إلى أن المبلغ مرشح للزيادة في الموازنة الجديدة.

وشدد أن ذكر الرقم ليس من باب المنّ على الأشقاء، قائلا: «لا نمن على أشقائنا، ولكن لمجرد العلم فقط بالتكلفة، وأهلا بهم في مصر».

ولفت إلى أن حزمة الدعم الأوروبي لمصر البالغة 7.4 مليار يورو، جاءت في إطار الشراكة الاستراتيجية مع الاتحاد الأوربي، مشيرا إلى انخفاض إيرادات قناة السويس 7 مليارات دولار بسبب الازمات في منطقة البحر الأحمر.