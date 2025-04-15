أوكرانيا: ارتفاع عدد قتلى وجرحى الجيش الروسي إلى 935 ألفا و160 فردا منذ بداية الحرب

أعلن الجيش الأوكراني، اليوم الثلاثاء، ارتفاع عدد قتلى وجرحى العسكريين الروس منذ بداية الحرب على الأراضي الأوكرانية في 24 فبراير 2022، إلى نحو 935 ألفا و160 فردا، بينهم 1180 لقوا حتفهم، أو أصيبوا، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

جاء ذلك وفق بيان نشرته هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، في صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وأوردته وكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية (يوكرينفورم)، اليوم الثلاثاء.

وبحسب البيان، دمرت القوات الأوكرانية منذ بداية الحرب 10629 دبابة، منها 7 دبابات أمس الاثنين، و22150 مركبة قتالية مدرعة، و26290 نظام مدفعية، و1364 من أنظمة راجمات الصواريخ متعددة الإطلاق، و1132 من أنظمة الدفاع الجوي.

وأضاف البيان أنه تم أيضا تدمير 370 طائرة حربية، و335 مروحية، و32691 طائرة مسيرة، و3145 صاروخ كروز، و28 سفينة حربية، وغواصة واحدة، و44339 من المركبات وخزانات الوقود، و3801 من وحدات المعدات الخاصة.

ويتعذر التحقق من هذه البيانات من مصدر مستقل.